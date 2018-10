Verden trinn for trinn MALAGA: Festivalene der folk danser flamenco og sevillanas ligger tett i Andalucia. En del av kursene krever at du er litt trent på forhånd. (Foto: Jon Nazca ) HELLAS: Kast deg inn i dansen når du kan, og møt nye menesker på din vei. Her gresk folkedans på gaten i Herakleion. (Foto: Alvik, Halvard /) WIENERVALS: Forestående bryllup kan være et fint påskudd for langhelg med valsekurs i Wien. Om man da har tid. (Foto: Herwig Prammer) SALSA: Den som leter, finner et kurs. Er du sent ute, finnes det alltids en som gir privattimer. (Foto: Shutterstock) Tango i Buenos Aires, swing på Gol, wienervals i Østerrike eller magedans i Marokko. Det finnes dårligere påskudd for å reise enn å ta seg en dans. 20.10.2018 kl 13:43 (Oppdatert 13:52)

Pernille Amdahl /NTB

Kroppen er mør etter gårsdagens utfordringer på dansegulvet. En stressfri frokost og noen gode, lange strekk i det varme vannet – så er det på'n igjen. Dansing hører ellers til på fester og i lystig lag, så hvorfor ikke satse på dans i ferien også?

– Dans er veldig internasjonalt. Du behøver jo nesten ikke snakke når du danser, og det er sinnssykt morsomt å reise ut og danse med folk fra alle land, sier Freddy Haugan, daglig leder for Bårdar Danseinstitutt.

Hvor du enn reiser, finner du en swing- eller salsaklubb, mener han. Byer som New York, London og Paris har kurs og klasser på alle nivåer i de store, sosiale dansene. Nå for tiden er swingformen west coast en av de mest populære dansene, og kommer ikke instruktørene dit du bor, får du reise til dem.

WIENERVALS: Forestående bryllup kan være et fint påskudd for langhelg med valsekurs i Wien. Om man da har tid. Foto: Herwig Prammer

Torgdans på Mallorca

Sidsel Rattsø Fasting tar gjerne dansen til varmere himmelstrøk. På farten til klippene på Costa Blanca i Spania snakker hun varmt om møter med nye folk og andre kulturer. Fremmede landskap også, så langt de rekker å få det med seg.

– Vi blir jo veldig fokusert på dans, da, ler hun.

Sammen med mannen Johan Fasting fronter hun dansereiser til flere verdenshjørner gjennom den frivillige organisasjonen Kom og Dans, som har utgangspunkt i norske swingmiljøer.

– Mannen min og jeg oppdaget et lite torg på Mallorca en gang. Betjeningen på en av restaurantene var enige med oss i at det hadde vært moro å danse der. Etter et par-tre dager fikk vi organisert en hel gjeng med danseglade bekjentskaper, vi allierte oss med en lokal folkedansgruppe og fylte torget. Vi danset hver for oss, sammen, lærte av hverandre, holdt kontakten og besøkte hverandre i mange år etterpå.

I dag drar Kom og Dans-grupper fra hele Norge ut med mål om nye vennskap og høy aktivitet på dansegulvene i Skandinavia, Spania, Japan og også i USA, der det til våren blir rodeo- og dansefestival med west coast og east coast swing, line dance og mye annet.

HELLAS: Kast deg inn i dansen når du kan, og møt nye menesker på din vei. Her gresk folkedans på gaten i Herakleion. Foto: Alvik, Halvard /

Wienervals i Wien

For en del av dansene er reisemålene opplagte. Tango danses gjerne i Buenos Aires, magedans i Tyrkia og salsa i Havanna, mens brudepar med tid og penger til overs kan bruke en helg i Wien til å perfeksjonere brudevalsen.

– For flamenco er det Sevilla og Malaga som gjelder, sier Freddy Haugan, med forbehold om at det kanskje kan være litt vanskeligere for en utrent voksen turist å finne et kurs i flamenco som gjør deg danseklar i en fei.

Anniken Enger fra Inner & Outer Journeys tror man må lete en del før man slår til og booker time.

– Reiser man alene, er det ikke så lett å finne fram til de beste, sier Enger, som arrangerer reiser og retreats i samarbeid med blant andre Oslo magedansstudio. I vinter skal de til Marokko for å danse magedans og trene yoga. Instruktøren er norsk, men omgivelsene marokkanske, og alt ender opp med en forestilling for beduiner i utkanten av Sahara.

Tangoturistene

I Buenos Aires har tangoen skapt en stor og viktig turistindustri, og tilreisende blir møtt av et firesifret antall tilbud om kurs, dansekvelder og forestillinger.

– Man kan leve sitt eget liv blant tangoturistene, som bor på egne hoteller og blir kjent med andre som også har reist til Argentina for å danse tango. Men tangoen er så mye mer enn en dans, sier Nili Deloya. Hun driver Nilis Temareiser og er gift med argentinske Ramon Gimenez som står bak Oslo Tango Club. Hver påske tar de med seg en gruppe tangoentusiaster til Buenos Aires.

– Tango er landets og folkets historie. Setter man ikke tangoen i en sammenheng der den kommer fra, kan man like godt gå på kurs i Oslo, Berlin eller New York, mener Deloya.

SALSA: Den som leter, finner et kurs. Er du sent ute, finnes det alltids en som gir privattimer. Foto: Shutterstock

Gruppe eller alene

Tross mylderet av tilbud: Å reise alene har sine gode sider.

– Drar man alene, kommer man nærmere eventyret og er tettere på folk hele veien. Samtidig må man ta mer ansvar for å finne det man virkelig søker av kvalitet, opplevelser og autentisk kultur, sier Enger. Drar man ikke helt på egen hånd, får man mye ut av å gå inn i en gruppe, mener hun.

– Her treffer man jo likesinnede, med det samme utgangspunkt for å reise.

Hvordan velge riktig danseferie?

Vil du bruke ferien din til å lære deg en ny dans, finnes det flere spor å følge. Let etter kurs som passer deg ved å google, spørre på lokale danseskoler og høre med danseglade folk generelt. Noen reiseselskaper har også dans som en del av pakketurene sine, da gjerne med treningsfokus og i kombinasjon med andre aktiviteter.

1. Velg en dans

Ta utgangspunkt i selve dansen. Hiphop, salsa eller flamenco? Valget kan gi deg flere reisemuligheter. Velger du tango, er både Argentina og Finland aktuelle land, men denne dansen har også godt feste i land hvor man snakker spansk eller tysk. Husk at store byer tilbyr det meste, men at opprinnelseslandet trolig har de beste instruktørene.

2. Velg et sted

Hvor vil du? Sjekk hva slags kultur drømmestedet ditt viser fram til turistene, og undersøk om det finnes en dans man selv kan klare å beherske. På Cuba er salsa et opplagt valg. Igjen: Er byen stor nok, finnes det som regel kurs i populære danser som ikke nødvendigvis er typiske for stedet. Hva med et helgekurs i magedans i Berlin?

3. Finn en festival

Å gå på festival er en morsom måte å reise på, og dansefestivalene er mange. De fleste har alliert seg med en instruktør eller to og tilbyr også litt undervisning. Du kan for eksempel dra på salsafestival i Zürich i februar, tangohelg i Vilnius i desember eller magedansfestival i Oslo i november.

4. Finn et dansemiljø hjemme

Snakk med folk som danser der du bor, eller bli med på et kurs selv. Sammen finner man lettere fram til mulighetene, rabattene og ikke minst til selskap på reisen. Flere kurssentre og treningsstudioer arrangerer også turer selv, eller samarbeider med folk som gjør det.

Rikelig med kurs

Til disse dansene og på disse stedene finnes det et vell av kurs – enten ukentlige, drop in-timer, helgekurs eller kurs over flere dager i feriene

* Salsa i Havanna

* Wienervals / brudevals i Wien

* Tango i Buenos Aires

* Irsk dans / step i Dublin

* Hula / tradisjonell dans på Hawaii

* Magedans i Tyrkia

* Swing i Norge, Skandinavia og en rekke vestlige land

* Square dance og Line dance i USA

Et utvalg dansearrangementer og danseturer

* Magedansfestival i Oslo – november 2018

* Square dance-festivaler en rekke steder nord i USA – vinter 2019

* Tango i Argentina – påsken 2019 (Oslo Tango Club)

* Salsafestival Havanna – april 2019

* Magedans og yoga i Marokko – vår 2019 (Oslo Magedansstudio)

* Tangofestival i Lisboa – mai 2019

* Olavsøka på Færøyene (tradisjonell dans) – juli 2019