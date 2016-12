Vil anke kirkevedtak

Frp og Rødt fremmet en mindretallsanke etter at rammesøknaden for byggingen av den nye Østre Porsgrunn kirke ble vedtatt i utvalget for miljø og byutvikling. Retten til å anke til tross for at de tilhører et mindretall ligger i kommunens reglement og dreier seg om å anke et vedtak til et overordnet organ; i dette tilfelle bystyret.