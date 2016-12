Styrker seg på «likes» og hilsener

– Det gjør utrolig godt å få slike tilbakemeldinger etter at jeg la ut artikkelen om kulturprisen. 300 svar, hadde aldri trodd det var mulig. Og veldig mange har skrevet en hilsen og gratulert meg! Slikt gir meg lyst til å kjempe mot sjukdommen og tro på at jeg fortsatt har en jobb å gjøre for kommunen min!