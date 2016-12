Fyller puben med strikkepinner

Aldri, i hvert fall nesten aldri en mandagskveld uten at strikkeglade damer legger beslag på sentrale deler av Heistadpubens lokale. Damene er av den sorten som strikker like fort som de prater, eller var det omvendt. Sikkert er det at de samme damene er hyggelige som få og at de vet å finne løsninger på ulike verdensproblemer.