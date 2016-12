Den store nei-skrekken

Siden har det vært på offentlig ettersyn, som er anledningen for dem som har rett til å legge ned innsigelse. Noen innsigelse kom ikke, og utbyggerne fikk klarsignal for bygget, som vil bli like høyt som Kverndalsentret. Aller siste ord er likevel ikke sagt. Selve byggesaken kommer opp, og politikerne har brent seg noen ganger på at bygg ble mer ruvende og stygge enn de hadde forestilt seg.