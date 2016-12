Ringer Bodil for å få hjelp på julaften

23. desember sender TV2 programmet «Lille julaften» fra klokken 20.00 med Arill Riise og Julie Strømsvåg som programledere. Her blir det flere innslag fra Bodil Nordjores hjem, hvor «God morgen, Norge»-kokk Wenche Andersen er på besøk. Her skal dem dele tips og triks for hvordan en lykkes med julematen.