Vil gi USA-reisende språkopplæring

Etter at Telemark fylkeskommune avsluttet prosjektet «Bridging the Atlantic» i vinter, har en rekke delprosjekter blitt evaluert. I etterkant har det også blitt diskutert ulike praktiske elementer ved reisene. Ett viktig punkt er ulike representanters evne til å snakke engelsk. I et eget notat med «diverse innspill», ført i pennen av prosjektleder Dawn Syvertsen, blir det tydelig understreket at språkkvaliteten må sikres. Det er imidlertid prosjektansvarlig, fylkeskultursjef Lars D. Haukvik som må svare på spørsmålene vedrørende notatet.