– De dyreste leilighetene går først

Det vil si at det vil være over 150 leiligheter ned langs Hjellevannet om drøye halvannet år. I disse dager lanserer utbygger Skien boligbyggelag trinn tre på Klosterøya Vest. I alt planlegges det 51 leiligheter. Fra før av, i trinn nummer én og to, er det satt opp til sammen 102 leiligheter.