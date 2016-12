Kommunalt kluss om nytt kryss

Den som kunne gjort som Lilleelva Parkering AS: Tenk deg at du har et villnis som ligger like ved en jernbane og en av byens travleste veier. Du får bystyret til å bevilge så mye penger at du kan kjøpe grunnen og eie den sammen med staten. Så pøser du på med noen lass med asfalt og gjør villniset om til en parkeringsplass. Disse leier du ut til et annet statlig/kommunalt selskap, nemlig Skagerak Energi. Men så kommer staten og bygger en vei og ny kryssløsning som Porsgrunn kommune har mast om i 50 år. Denne skal gå over parkeringsplassen. Porsgrunn kommune, som eier 50 prosent av Lilleelva Parkering AS, krever millioner for å avstå grunnen. En millionerstatning som de mener skal finansieres av både Porsgrunn kommune, fylket, staten og aller helst bilistene. Alle fire «instanser» er som kjent med på å spleise på bypakka.