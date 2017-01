Få digitalt abonnement med ubegrenset tilgang til alt innhold på varden.no

Hvit og svart og oppkalt etter stormen

Mammaen har som de fleste moderne kyr bare et nummer til navn, men med hennes førstefødte ble det litt annerledes. Den lille oksen ploppet ut da det blåste stiv kuling rundt fjøsveggene på lillejulaften, og både tobente og firbente flyktet under tak.

Så mens Urd tok landet med storm, fødtes den lille hjerteknuseren innimellom halm og krybber. Det dukket nok ikke opp noen vise menn, men Pusemor, nå etter hvert kalt Gamlemor bivånet antagelig det hele. Skjønt hvem vet? 17 år gammel og døv. Hun sov kanskje sin søteste søvn under varmelampa slik hun pleier på vinterstid.