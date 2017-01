Onkel Sofus oppsummerer 2016: «Morrapilsens venner, årets vannbølle og årets fjongeste utflytter»

Årets tidligste pils: Det er ikke alltid like lett å være politiker, spesielt ikke når trangen etter en pilsner før Nitimen brått melder seg. Morrapilsens Venner avdeling Skien kommune og Telemark fylke mente det var riktig at skattebetalerne sponset angstdempingen da man mellomlandet i Amsterdam. Turen til Minot, United States of America, er ganske grundig beskrevet i avisa, men det er et par dobesøk som det ikke er gjort rede for. Dobesøk er som kjent ikke gratis alle steder. Hvis dette er betalt av egen pung, så er vi vitne til en rørende utslag av dugnadsånd hos landsbyhøvding Hedda Foss Five og fylkesboss Sven Tore Løkslid. Sistnevnte mener turen har hatt enorme konsekvenser for Telemarks og USAs næringsliv. Og politikk. Sant nok. Da amerikanerne så hva slags nynorsktalende villmenn som holder til i Norge og Hjartdal valgte de å stemme på murmester Trump. Her slipper ingen fra grisgrendte strøk i Nord-Europa inn.