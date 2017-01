Eierne vil bygge opp den 300 år gamle bygningen igjen

Tirsdag formiddag begynte det å brenne i det fredete bygget som stammer helt tilbake fra 1692. Det var ingen personer i huset da brannen startet i soveromsfløyen som inneholder fire soverom, et bad og et vaskerom. Bygget ligger like ved Voldskrysset i Skien.