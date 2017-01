Tyskland nå

De var et fristed av hygge, dufter og lys i vintermørket. En gikk rett fra jobben nesten hver kveld i desember for å møte venner og kolleger over et glass varm krydret vin, spise pølse med grønnkålstuing, flire litt overbærende av stressede turister med ryggsekk og bykart, og inhalere en julestemning som bare den tyske kulturen kan frembringe.