Rådmannen betaler morrapilsen de drakk på flyplassen

For to måneder siden avslørte Varden at både toppledelsen og toppolitikerne i kommunen, ble påspandert øl litt over klokken åtte om morgen på jobbreise på vei til USA. En byråkrat i reisefølget ba nemlig om – og fikk innvilget – refusjon for utgiftene for blant annet seks Heineken kjøpt i en av barene på flyplassen i Amsterdam.