Snart åpner denne tunnelen

Stengningen av Høgenhei for oppgradering har nærmest delt Bamble kommune i to: Skal du vestfra mot Stathelle eller Langesund, må du enten kjøre opp de kronglete Tangvallkleivene eller ta motorveien via Heistad. Politiet passer nøye på at du ikke tar snarveien via Omborsnes og Krabberødstrand.