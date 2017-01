Sognepresten kritisk til utbygging: – Den må ikke bygges! Da blir kirka sperret inne

Han har de siste dagene kastet seg inn i debatten om utbyggingen bak Skien kirke, eller «et område øst for Louises gate» som den offisielt heter. Utbyggeren Fjellvåken utvikling ønsker å bygge et opp til seks etasjer høyt nybygg med ca. 70 boliger og forretningslokaler. Det blir to underetasjer under Lietorget, med parkering i den nederste.