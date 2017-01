En ny bymur som ingen ønsker

Den nye gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum legger imidlertid opp til akkurat dette, bare med en liten forskjell: Det er de som driver i Storgata som har fått beskjed om at kundene som kommer over Porsgrunnsbrua må ta seg en strafferunde for å komme til det som er det tradisjonelle handelssentrum. Årsaken er at Storgata blir stengt for innkjøring i nedre bydel.