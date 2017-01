Dro til David Bowie så øyet hans ble skadet for livet

– David ble fraktet til sykehus. Det var ikke meningen at det skulle gå sånn. Vi ble venner igjen og senere takket han meg, fordi det ga ham «et utenomjordisk utseende», forteller George Underwood. Pupillen ga et inntrykk av at øyet skiftet farge.