Dette vil ikke hyttefolket ha noe av, Hoksrud

Gleder du deg nå i vinterkulden til vår og sommer, og avslappende dager på fjorden og i skjærgården? Ikke gled deg for tidlig, for neste sommer på sjøen blir kanskje ikke som før: For Regjeringen planlegger å avvikle de nåværende særregler om fartslek med vannscooter fra mai 2017 . Saken er sendt ut på høring frem til medio mars 2017.