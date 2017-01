Finn spør alltid om folk liker Bowie

Lørdag var den kjente programlederen fra rikskringkastingens populære Popquiz invitert til Ælvespeilet, for å avholde spørrekonkurranse i anledning arrangementet «Bowie 70». Grenland Bowieforums markering av at pop-og rockikonet fra Brixton ville rundet 70 år i disse dager. David Bowie gikk bort for temmelig nøyaktig et år siden, 10. januar, i en alder av 69 år.