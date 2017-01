Becks fikk ja til vinterhage

b skien Hovedutvalg for teknisk sektor sier enstemmig ja til å la utestedene Becks og Jacob & Gabriel få bygge en vinterhage på Langbryggene. De fjernet også et krav som rådmannen hadde foreslått, om at den 56 kvadratmeter store vinterhagen må ha glasstak. Det er samtidig et ønske fra politikerne om å få fjernet de gamle jernbaneskinnene, som er i for dårlig stand til å kunne brukes til en framtidig bybane, og få toveis kjørevei bak bryggene.