Rundt 100 dukket opp på visning her. Det mener megleren er et problem

Et hus på Vestsida i Porsgrunn ble solgt undder ett døgn etter en visning hvor nærmere 100 personer deltok. Megler Morten Kvelland i Privatmegleren Kvelland & Partnere, mener at den enorme interessen er et tegn på at det er alt for få sentrumsnære eneboliger til salgs i Porsgrunn.