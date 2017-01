I dag fyller Dag-Eilev Fagermo 50 – dette er hans høydepunkter i Odd

Han har blitt æreskjelt av 17.000 i Bergen, fått politieskorte inn i spillerbussen og stått som nasjonal skyteskive. Ingenting av dette er like trist som dagen i dag for Odd-trener Dag-Eilev Fagermo. For i dag fyller han 50!