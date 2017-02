11-åringen sjarmerte TV-dommerne i senk med sin Beatles-tolkning

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

FOLKEDRAKT: 11-åringen var antrukket i en bunadinspirert drakt med samme farger som telemarksbunaden. FORNØYD: Zoé-Loes var godt fornøyd med å gå videre. 11-åringen fra Kragerø imponerte stort på The Voice Kids Germany. 13.02.2017 kl 14:29 (Oppdatert 08:18)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 To av tre dommere trykket på knappen og snudde stolen da de fikk høre Zoé-Loes Barres stemme. Søndag kveld ble The Voice Kids-klippet med 11-åringen fra Kragerø vist på tysk TV.

– Kjempegøy at hun kom med videre, sier mamma Anneriek Barre. SE VIDEOKLIPP FRA 11-ÅRINGENS TV-OPPTREDEN Sang Beatles Zoé-Loes fremførte Beatles-klassikeren Blackbird. Det falt i god smak hos dommerne.To av tre trykket på knappen og snudde stolen. Da kunne 11-åringen selv velge hvem hun ønsket å ha som mentor. Men først ville hun teste dommerne i hvem som kunne uttale «ostesmørbrød» best. Valget falt på artisten Nena, kjent med hiten 99 luftballoons. Slags bunad 11-åringen var antrukket i en folkedrakt som skulle minne om telemarksbunaden. Hun fikk også utvidet TV-tid med klipp fra hennes hjem i Kragerø. Familien flyttet til Norge for ni år siden. Moren er nederlandsk og faren er tysk. – Vi følger masse med på tysk TV. Og nå følte Zoé-Loes seg klar for å kunne opptre på en så stor scene, forteller moren. 11-åringen har figurert i musikaloppsetninger i Drangedal, og tar sang- og gitartimer på kulturskolen i Kragerø.