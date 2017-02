Ånond viderefører kreativiteten i bestefarens atelier

Stiller ut i USA og Porsgrunn

Versto er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og kunstakademiet i Bergen. For tiden forbereder han to utstillinger; en i Minneapolis i begynnelsen av juni og en i Kunsthall Grenland til høsten. Førstnevnte gjør han sammen med kunstnerorganisasjonen «Katla» som han startet i Bergen under utdannelsen.

Dikter virkeligheten

«Katla», som består av flere underorganisasjoner, lever sitt eget liv, forteller Versto.

– Som kunstner dikter man på en måte sin egen identitet. Det du lager definerer rollen du får, og man står fritt til å skape seg selv. Organisasjonen Katla bygger på dette. Vi diktet opp logo og bygde identitet som et selskap, også ble det det. Fantasien ble til virkelighet. Det er noe litt skummelt med det, for man ser det skjer i samfunnet også. Ta Donald Trump for eksempel, han har sikkert fantasert om å bli president, og nå er han det. Jeg syns dette er interessant at man kan dikte sin egen virkelighet, sier han.