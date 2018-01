Bjørg Vik er død Forfatter : Bjørg Vik sovnet stille inn 7. januar 2018. Her er hun fotografert hjemme på Moldhaugen på Vestsiden i Porsgrunn i forbindelse med 80 års-jubileet og jubileumsforestilling av Grenland Friteater. (Foto: VENDY BERG HEGLE) Bjørg Vik 1935 - 2018 Bjørg Vik ble født i Oslo. Etter examen artium i 1954, tok hun Journalistakademiet 1955-56 og arbeidet som journalist i Porsgrunns Dagblad 1956-60.

Bjørg Vik debuterte med novellesamlingen «Søndag ettermiddag» i 1963, har blant annet gitt ut åtte novellesamlinger, tre romaner, to barnebøker og flere hørespill og skuespill. Bøkene hennes er oversatt til over 30 språk.

Bjørg Vik var med å starte tidsskriftet Sirene i 1973. Tidligere har hun vært styremedlem i Norsk Forfattersentrum, Norske Dramatikers Forbund, Det litterære Råd, Norla (kontoret for norsklitteratur i utlandet), samt medlem av Pressens faglige utvalg.

Hun ble tildelt Riksmålsprisen i 1972, Aschehougprisen i 1974, Kritikerprisen i 1979, Hørespillprisen i 1980, Porsgrunn kommunes kulturpris i 1981, Cappelenprisen i 1982, Telemark fylkes kulturpris i 1987, Doblougprisen i 1987, Bokhandlerprisen i 1988 og Ibsenprisen i 1991. (NTB)

«Bjørg Vik, f 11 09 1935, sovnet stille og rolig inn i sin egen seng 07 01 2018». Det melder hennes sønn, Lars Vik, på Facebook mandag.

Vik ble født i Oslo i 1935, men bodde store deler av sitt liv på Moldhaugen i Porsgrunn.

Den prisbelønnede og kjente forfatteren kom som nyutdannet journalist til Porsgrunns Dagblad i 1956. I Porsgrunn møtte hun arkitekt Hans Jørgen Vik (1927 – 1995), og sammen fikk de barna Lars, Leiken og Jørgen.

Stor produksjon

Bjørg Vik debuterte med novellesamlingen «Søndag ettermiddag » i 1963. Vik markerte seg som en feministisk og frisinnet forfatter, og er spesielt kjent for novellene sine.

I løpet av sin karrierie ga hun blant annet ut elleve novellesamlinger, ni skuespill, seks romaner og to barnebøker. Verkene hennes er oversatt til over 30 språk og hun har vært innstilt til Nordisk råds litteraturpris tre ganger.

På 1970-tallet ble hun engasjert i kvinnebevegelsen, noe som gjenspeilet seg i forfatterskapet. Deriblant ga hun ut «En håndfull lengsel» (1979) i denne perioden, som hun mottok Kritikerprisen for. I 1973 var hun medetablerer av kvinnetidsskriftet «Sirene».

– Jeg virket provoserende på folk. De spyttet etter meg. Jeg ønsket å bryte opp og flytte hjem til Oslo. Men det ble heldigvis ikke sånn. Løsningen ble en leilighet der, som jeg kunne flykte til når jeg trengte det. Jeg er glad for at det ble slik. Sånn sett føler jeg vel at både byen og jeg har forandret oss siden den gang, sa Bjørg Vik i et portrettintervju i Varden i 2007.

Senere i forfatterskapet skildret hun temaene aldring og ensomhet, blant annet i samlingen «Snart er det høst» (1982).

Fikk priser

I tillegg til Kritikerprisen har hun mottatt en rekke andre priser, blant annet Riksmålsforbundets litteraturpris, Aschehougprisen, Cappelenprisen, Doblougprisen og Bokhandlerprisen.

Hun fikk Telemark fylkeskommunes kulturpris i 1987.

Bjørg Vik hadde også stor suksess som dramatiker, og «To akter for fem kvinner» regnes som 70-tallets viktigste feministiske stykke i Norge. Etter hvert ble det satt opp i hele Norden, i Tyskland, Østerrike og på Broadway.

Hedret med festforestilling

I 2015 feiret Grenland Friteater Viks imponerende forfatterskap og 80 års-jubiluem med en egen festforestilling, «Fortellinger om frihet», i Ælvespeilet. I samme år ble «Bjørg Vik-dagene», litteraturfestival for noveller og posei i regi av Litteraturgarasjen, arrangert for første gang.

Forfatteren har satt spor etter seg med litteraturen, men også i bybildet i Porsgrunn.

– Jeg synes det er rørende. Den er nesten som en helleristning. Jeg døpte om Bybakken til Amandabakken etter å ha vært tre måneder i Amerika. Da så jeg mange ting på en annen måte. «Her ligger det en novelle», sa jeg til meg selv. Det fortalte Bjørg Vik da ordfører Øystein Beyer avduket en svart granittstein i Bybakken på Vestsiden i august 2007, i forbindelse med Stedsans 2007.