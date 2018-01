Ble overrasket med høythengende pris på direkten OVERRASKET: Audun Kleive ble overrasket med Buddy-prisen fredag 26. januar. (Foto: Niklas Lello/Norsk jazzforum) annonse På direktesendt radio ble Audun Kleive fra Skien overrasket Buddy-prisen, den høyeste utmerkelsen innen norsk jazz. 26.01.2018 kl 12:57 (Oppdatert 20:04)

Hege L. Gulseth

Norsk jazz’ høyeste utmerkelse går til Audun Kleive.

Trommeslager og komponist Audun Kleive mottok fredag 26. januar norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, for 2017. I begrunnelsen for prisen sier Norsk jazzforum at Kleive har vært en sentral og viktig skikkelse i det norske jazzmiljøet siden tidlig 80-tallet, og at han har vært til stor inspirasjon for musikere som har vokst opp med hans kunstneriske uttrykk.

Audun Kleive ble overrasket med Buddy 2017 midt under direktesending på NRK P2 Spillerom fredag 26. januar. Prisen ble overrakt av musiker og nestleder i Norsk jazzforum, Håkon Kornstad, som selv mottok prisen i 2015.

– Audun Kleive er en stilskapende trommeslager, komponist og produsent, og har vært en inspirasjon for utrolig mange musikere, også langt utover landegrensene. I jazz er det viktig å finne sin egen sound, og Audun Kleives trommespill har alltid hatt noe helt eget over seg. Han er en soleklar Buddy, og skulle vel hatt den lenge før meg, sier Håkon Kornstad i en pressemelding.

Blant de fremste

Det er den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum som tildeler Buddy-prisen, og styreleder Ingrid Brattset forteller at valget av Buddy 2017 var en enkel avgjørelse for styret:

– Norge har mange dyktige improvisasjonsmusikere. Audun Kleive er blant de aller fremste, helt siden tidlig 1980-tallet, og har spilt med de fleste toneangivende jazzmusikerne i landet, sier hun.

Buddy-prisen tildeles Kleive samme dag som startskuddet går for Vinterjazz, den ti dager lange jazzmønstringen med mer enn 70 konserter i om lag 30 jazzklubber over hele landet..

I studio

Audun Kleive var på plass i NRK-studioet fredag sammen med Scheen Jazzorkester hvor han har vært fast medlem siden oppstarten i 2010. Orkesteret er i disse dager i Rainbow Studio for innspilling av Eyolf Dales verk "Commuter Report", og tok turen innom NRK for spille smakebiter fra den kommende utgivelsen. Scheen Jazzorksters forrige utgivelse, "PoliturPassiarer" fra 2017, er et bestillingsverk skrevet av Audun Kleive. I 2014 var han og Scheen Jazzorkester på en lengre Vinterjazz-turné med bestillingsverket.

Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956. Et tilbakeblikk på Buddy-mottakerne er som å oppleve høydepunktene i norsk jazz de siste seks tiårene. Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg, samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Styret i Norsk jazzforum sier følgende om Buddy-prisvinner Audun Kleive: «Trommeslager og komponist Audun Kleive (f. 20.10.1961) har vært en sentral og viktig skikkelse i det norske jazzmiljøet, både på og av scenen siden begynnelsen av 80-tallet. I tillegg til å være en viktig bidragsyter til å bringe jazzmusikken til utallige scener i inn– og utland, har Kleive vært til stor inspirasjon for musikere som har vokst opp med hans kunstneriske uttrykk. Hans engasjement i jazzen har vært uvurderlig i utbredelsen av musikkformen i Norge og i utlandet.

Audun Kleive er oppvokst i Skien, sønn av organisten Kristoffer Kleive og bror av organisten Iver. Kleive markerte seg i norsk jazz som meget ung, så tidlig som på begynnelsen av 1980-tallet, i band som Lotus og Oslo 13. Siden har han spilt i mange sentrale band i norsk jazz og samarbeidet med Sidsel Endresen, Terje Rypdal, Nils Petter Molvær, Bugge Wesseltoft, Jon Eberson, Arve Henriksen og Jan Bang, for å nevne noen få. Siden 2010 har Audun Kleive også vært fast medlem i Scheen Jazzorkester, et av Norges fire store, regionale profesjonelle jazzensembler. Hans unike trommespill har vært med på å skape og definere bandets identifiserbare musikalske utrykk i det store ensembleformatet.»