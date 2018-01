Dagslands manager: – Alle har vært igjennom omfattende operasjoner Alvorlig skadd: Sigvart Dagsland ble alvorlig skadd i en trafikkulykke i Stange tirsdag kveld. (Foto: Fredrik Olastuen / Hamar Arbeideblad / NTB scanpix) annonse Både Sigvart Dagsland (54) og hans to medpassasjerer har vært gjennom omfattende operasjoner etter bilulykken tirsdag. 18.01.2018 kl 19:39 (Oppdatert 18.01.2018 kl 19:45)

NTB

Sollesnes i HiHat Management i Bergen melder dette torsdag kveld, skriver Stavanger Aftenblad.

– Sigvart Dagsland, keyboardist Torjus Vierli fra Vegårshei og lydmann Helge Leirvik fra Stavanger har nå fått kartlagt skadeomfanget. Både de to andre og Sigvart har vært igjennom omfattende operasjoner, sier Sollesnes.

Torjus Vierli er også kjent fra gruppa Vintermåne, som han er med i sammen med skiensmusikerne Frøydis Grorud og Anne Gravir Klykken.

– Håper det beste for dem

Sollesnes opplyser at Sigvart Dagsland har store bruddskader som det vil ta tid å hele.

– Men det viktige er at prognosene for bedring er gode, sier han.

Tilstanden for de to andre er stabile.

– Vi håper selvsagt på det beste for dem, og for føreren av den andre bilen som var involvert i ulykken. Når vi ser bildene fra ulykkesstedet er vi klar over at dette kunne gått så mye verre, sier manageren.

Flere konserter avlyst

Frontkollisjonen skjedde da Dagsland og hans kolleger var på vei fra Rena til Oslo etter en konsert tirsdag kveld. Det skal ha vært svært glatt på riksvei 3 i Romedal i Stange i Hedmark tirsdag kveld.

Som følge av ulykken blir flere av artistens konserter avlyst.