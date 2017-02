Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Danset seg videre i Norske talenter Folkedans: Tinndølan danset seg videre i Norske talenter på TV2. (Foto: TV2) annonse 20 ungdommer imponerte dommerne i talentshowet på TV2. 10.02.2017 kl 21:20 (Oppdatert 21:24)

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631 I fem år har 20 ungdommer fra Tinn danset til norsk folkemusikk. Fredag kveld kunne de skinne for hele landet, i programmet Norske talenter på TV2. Salto og «hattespark» Gruppa kaller seg Tinndølan og driver med tradisjonell kveding, spel og dans fra deres Tinn. De både sang og danset på scenen foran dommerne fredag. De hadde også lagt inn både salto og det tradisjonelle «hattesparket» fra en kjepp som var løftet godt over hodet til jentene. – Sunnhetstegn – Det er et sunnhetstegn at ungdom holder på med dette, sa Bjarne Brøndbo. – Slik dans er levende og livsbejaende, fulgte meddommer Linn Skåber opp. Ungdommene i Tinndølan fikk derimot med seg et råd om å lage neste nummer mer uttrykksfullt og rettet mot publikum - for de kommer tilbake på tv-skjermen senere i vår. annonse annonse