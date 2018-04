De lager sommerball for hele Telemark TAR SATS OG HOPPER I DET: Camilla Gjærum (f.v.), Rebekka Kambestad, Asil Abo Shelle, Lina Marie Lüdtke, Nora Juel og Vilde Skibevåg Bakken innbyr ungdommer fra 8. klasse til 18 år i hele Telemark til sommerball lørdag 2. juni. Artisten Adelén er blant dem som opptrer på det rusfrie arrangementet. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) GLEDER SEG: Her poserer jentene med plakaten som vil bli å se mange steder framover. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) annonse Om en drøy måned blir det en ung festkveld av de sjeldne på Ulefoss. Det sørger seks lokale ungjenter for. 27.04.2018 kl 10:50 (Oppdatert 10:51)

Andreas Soltvedt

De satt sammen og tenkte at det ville vært kult å lage et ball. Nå gjør de seks tiendeklasse-jentene alvor av ideen.

Vil ha et skikkelig bra ball

Med hjelp av voksne støttespillere innbyr de seks jentene til proft sommerball for ungdom fra hele Telemark lørdag 2. juni. Invitasjonen går til personer i alderen 8. klasse til 18 år. Ulefosshallen er det utvalgte feststedet. Og gjett om de unge arrangørene allerede gleder seg.

– Før jul ble det arrangert et stort ball i Lunde. Vi syntes det ville være moro å ha ett på Ulefoss også. Det var sånn det begynte, forteller jentene.

Først tenkte de at et lite ball ville være helt greit. Men så ble de grepet av tanken om å utvide satsingen.

– Vi tenkte – oi – vi kunne jo ha et skikkelig bra ett, sier Rebekka Kambestad som er en av arrangørene. Og skikkelig bra vil det utvilsomt bli. Nå er den kjente artisten Adelén hyret inn til arrangementet. Det samme gjelder for DJ-en Eirik Fernando fra Skien.

– Han kaller seg selv for Efe og kan også beatbokse, forteller jentene.

– Vi skal også ha kåringer pluss at det blir noen overraskelser. Det blir også mat og drikke. Og ikke minst god stemning, lover de.

Kreative arrangører

De unge arrangørene har allerede lagt ned en solid jobb i forkant av det rusfrie festarrangementet. Budsjettet de jobber etter er på 60.000 kroner. For å skaffe penger til finansieringen har jentene blant annet arrangert diskokvelder for barn i barneskolealder. Men disko alene er ikke nok. Derfor er de veldig glade for alle sponsorer som støtter arrangementet deres økonomisk.

– 2. juni er ikke veldig lenge til. Hvordan er dere i rute?

– Jeg tror vi ligger greit an, sier Rebekka Kambestad.

Påmeldingen er i gang

Påmelding til arrangementet skjer via jentenes Facebook-side «Sommerball 2018».

– All info om påmelding finnes der, opplyser jentene.

– Hvor mange gjester tenker dere at det kan bli?

– Det er litt vanskelig å si, siden det ikke har vært noe liknende her før med mulighet for så mange til å melde seg på, sier de unge arrangørene og opplyser at kleskoden for deltakerne er «pent kledd».

– Vi satser på at veldig mange blir med, stråler de.