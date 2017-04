Denne DAB-feilen er det mange som gjør

– Når jeg har kjørt Valebøveien har jeg opplevd utfall. Årsaken viser seg å være at antennen ikke er i kontakt med metall, noe som i grunn skyldes min skepsis til å rive opp deksler i bilen. Jeg er veldig takknemlig med å få eksperthjelp her nå, sier Ripegutu, mens en av Radio.nos teknikere får justert antennen riktig.

Den andre feilen er at man ikke har oppdatert kanallisten på radioen. Dette må ofte gjøres manuelt, og skjer med andre ord ikke automatisk.

Den vanligste feilen er altså monteringen av antennen. Den monteres på glass og har ofte et jordingspunkt som skal være i kontakt med bilens metall.

– Det finnes flere alternativer for å få DAB i bilen. Det enkleste og rimeligste er å skaffe seg en DAB-adapter. Vi anbefaler dem som ligger på rundt 1.500 kroner og oppover. Det som er avgjørende er at den blir montert riktig, sier Gaustad.

– Der FM-radioen fikk best signal er ikke nødvendigvis samme sted som DAB-radioen gjør det, sier han.

Gaustad anbefaler å strekke radioens antenne ut til full lengde og teste ut forskjellige plasseringer for best mottak.

Et oppdatert kanalsøk fikser ofte dårlig mottak i hjemmet eller på hytta.

I enkelte hytteområder kan det være dårlige signaler. Her kan en ekstra utendørsantenne være nødvendig.

Ulike sendenett

– Det er også verdt å merke seg at NRKs sendenett er delt inn i ulike regioner. Dårlig mottak kan komme av at man får inn signaler fra for eksempel Agder, sier Gaustad. De fleste radioer skifter frekvens av seg selv, hvis ikke kan man oppdatere kanallisten.

Gaustad legger til at de rundt 30 nasjonale kanalene er fordelt på to ulike sendenett. De 15 kanalene til NRK er på ett, mens de kommersielle kanaleneer på et annet.

– De fleste steder vil det være god dekning på begge, men det kan variere - at NRKs er bedre enn de kommersielle eller omvendt, sier han.