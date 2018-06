Derfor ble Nesbø lagt inn på sykehus MÅTTE AVLYSE: Di Derre måtte avlyse den planlagte konserten under Skien Live sist helg, etter at vokalist Jo Nesbø ble akutt syk. (Foto: NTB Scanpix) annonse Di Derre måtte avlyse sin konsert på Skien Live. Nå er Jo Nesbø skrevet ut fra sykehuset. 12.06.2018 kl 19:54

Ble slått ut av blodforgiftning, men utskrevet fra sykehuset og klar for Di Derre-konsert på Lillestrøm førstkommende torsdag.

Di Derre-frontfiguren ble akutt lagt inn på sykehus før helgen, slik at blant annet den planlagte konserten under Skien Live måtte avlyses.

Mandag ble Jo Nesbø imidlertid utskrevet fra sykehuset, og torsdagens konsert på Lillestrøm går som planlagt.

– Det var en blodforgiftning sånn ut av det blå. Selvfølgelig alvorlig om jeg ikke hadde kommet meg på sykehus, men det gjorde jeg altså, forteller Nesbø til VG.

Det var midtveis i forrige uke at Jo Nesbø plutselig ble dårlig og med en hurtig stigende feber som gjorde at han ble hasteinnlagt, men nå bekrefter han overfor VG at formen er stigende og at sykehusoppholdet ikke vil hemme ham på de kommende Di Derre-konsertene.

– Det var naturligvis kjipt. Overfor arrangør og resten av bandet som hadde gledet seg, men først og fremst overfor alle de publikummerne som hadde kjøpt billetter og satt av kvelden, sier Jo Nesbø som håper å komme tilbake til festivalene en annen gang.

– Det er jo alltids nye somre, sier han.