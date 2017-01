Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Dette bildet skaper rykteflom i sosiale medier «SKAM»: Disse elevene ved Sagavoll folkehøgskole skal ikke spille i den amerikanske utgaven av «SKAM», selv om mange amerikanere nå tror det. (Foto: Oda Sevaldsen) annonse Er dette skuespillerne i USA-utgaven av «Skam», spør amerikanerne seg. Svaret på det er et rungende nei. 27.01.2017 kl 17:19 (Oppdatert 17:34)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Elevene ved Sagavoll Folkehøgskole på Gvarv hadde ikke forventet at et uskyldig bilde tatt i forbindelse med en elevkveld, skulle få så stor oppmerksomhet. – Det er egentlig veldig absurd og overraskende, men samtidig er det jo litt kult at det skaper så stor oppmerksomhet, sier Hanna Dahlø som har fått rollen som Eva (nummer to f.v.) på bildet. Nora på topp: Nå døper foreldrene barna sine opp etter «Skam» Bildet ble tatt i forbindelse med at skolen arrangerte rollebryllup, et tilgjort bryllup der alle fikk forskjellige roller som de skulle leve seg inn i. Sammen med fem andre elever fikk Dahlø tildelt roller fra den populære ungdomsserien. Gikk varmt i sosiale medier Nå går spekulasjonene i USA på om bildet viser skuespillerne som skal spille i den amerikanske utgaven av NRK-suksessen «Skam». Bakgrunnen for at disse ryktene har dukket opp kan Elisabet Drøsdal svare på. Hun er også elev ved folkehøgskolen og delte bildet i sosiale medier. – Jeg la det ut på en norsk «Skam»-side på Facebook, hvor det ble likt og delt av mange. Så fikk jeg plutselig beskjed om at bildet hadde begynt å gå viralt, og at folk i USA hadde begynt å dele bildet på Facebook og Instagram hvor det ble skrevet at det var et bilde av skuespillerne i den amerikanske versjonen. Da begynte jeg å le, for jeg visste jo hele sannheten, sier Drøsdal. Blandede reaksjoner Hun sier at det var blandede reaksjoner blant amerikanerne på de angivelige skuespillerne i serien. – En del var skuffa og sa de ikke ville se på serien, mens noen andre digga det. Så det var litt av hvert, sier Drøsdal. Mye oppmerksomhet Hanna Dahlø sier at hun har fått mange reaksjoner fra venner og bekjente på bildet. – Det er flere som har lurt på om jeg skal spille i serien. Noen av vennene mine har lurt på om ryktene stemmer, sier hun. annonse annonse