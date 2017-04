Dette blinkskuddet av jublende sykehusansatte ble «Årets bilde» ÅRETS BILDE: «Strålende nyheter» av Fredrik Pedersen i Varden ble kåret til «Årets bilde» under Telemark journalistlags prisfest. MORRAPILS: Vardens journalist Fredrik Nordahl stakk av med prisen «Årets snakkis» for artikkelserien «Morrapils», om politikernes pengebruk på tur til USA. (Foto: Vendy Berg Hegle) VANT: Vardens kulturjournalist vant pris i kategorien "beste bilde fra reportasje" for sitt bilde «Toraderne» fra Litteraturdagane i Vinje i fjor sommer. (Foto: Helge Ottesen) annonse Varden stakk blant annet av med prisene for «Årets snakkis», «Årets bilde» og «Åpen klasse» da Telemark journalistlag (TJ) fredag avholdt sin årlige prisfest. 21.04.2017 kl 20:53 (Oppdatert 21.04.2017 kl 23:04)

– Varden forsyner seg godt av premiebordet og utmerker seg i alle kategorier. Det er jeg svært glad for. Dette er et klart signal om at Vardens journalistikk blir lagt merke til. Hele prisutdelingen en bekreftelse på at det lages mye godt innhold i Telemark, noe som er viktig å løfte fram. Dette inspirerer, sier sjefredaktør Tom Erik Thorsen.

Hovedprisen, «Journalistprisen 2016», gikk til Tone Tveit i Vest-Telemark blad (VTB), som i samarbeid med Randi Berdal Hagen og Øystein Øygarden har laget en artikkelserie om hemmelighold i Seljord kommune.

– Hun avslørte ikke bare maktmisbruk, men satte også utropstegn ved at innbyggerne i Seljord – som alle andre - har lovfesta rett til innsyn i hva kommunale midler går til, uansett hva en ordfører måtte mene om hva som er formålstjenlig. står det i juryens begrunnelse.

VTB vant også prisen for årets featuresak med «Saknet etter far» av Line Omland Eilevtjønn.

Morrapils ble årets snakkis

Fredrik Nordahl og Jon-Inge Hansen i Varden vant prisen «Årets snakkis» for artikkelserien «Morrapils», om politikernes pengebruk på tur til USA.

– Under det kanskje provinsielle og lett tragikomiske i denne saken, ligger det et alvor som forteller noe om holdninger. Derfor kan god, undersøkende journalistikk, også bli snakkiser, uttaler juryen.

Morrapils: USA-besøket kostet 150.000 kroner mer enn planlagt

Fredrik Nordahl følte etter eget utsagn trang til å være litt svulstig etter å ha fått prisen.

– Men det kan vi tillate oss på en kveld som denne: Det gode, gamle trikset som går ut på å følge pengene – og se hva de blir brukt til – slutter aldri å virke som journalistisk metode, konstaterer Nordahl.

Vardens journalist Halvor Ulvenes ble også applaudert av de mange festdeltakerne. Ulvenes ble tildelt prisen i åpen klasse og hedret for sine lokalhistoriske artikler. Nyhetsprisen gikk til Jarle Pedersen i Telemarksavisa for artikkelserien «Kjøreskolesvindelen».

Jublende øyeblikk

Prisen for årets bilde gikk til Fredrik Pedersen i Varden for bildet « Strålende nyheter» som viser reaksjonen til sykehusansatte når de får beskjeden om at strålesenteret blir lagt til Skien.

Da de jublet: Strålesenteret legges til Telemark

Helge Ottesen i Varden fikk diplom for reportasjebildet «Toraderne», og Kristian Holtan i TA for sportsbildet «Siw».

Videoprisen gikk til Petter Melsom og Thor Øistein Eriksen i NRK for videoreportasjen om Munkene i Tinn. Varden fikk hederlig omtale for nettvideoen: «Bli med politiet på uttrykning i Grenland».

Slik opplever politiet en utrykning: Over 50.000 har blitt med politiet på utrykning i Grenland

Juryen for journalistprisene har bestått av Marie l. Kleve, Ingvar Skobba og Ørnulf Hjort-Sørensen. Inge Fjelldalen og Per Eirik Hekkelstrand har vært fotojury.