Disse telemarkingene er nominert til Spellemannspris Nominert: Paal Flaata i kategorien country Anne Hytta fra Sauland : Anne Hytta fra Sauland er nominert til pris i klassen folkemusikk. (Foto: TORE ØYVIND MOEN) IVAN AVE-SYNDROMET: Eivind «Ivan Ave» Øygarden har lenge vært en ukjent artist som ikke har nådd ut til sitt fortjente publikum. Nå er han nominert til spellemanspris (Foto: BENGT MAGNUS S. CARLSON) SATYR: Vokalist Sigurd "Satyr" Wongraven, og resten av Satyricon er nominert til spellemannspris i klassen Metal. annonse Og Paal Flaata er ikke eneste telemarking. 09.01.2018 kl 12:37 (Oppdatert 16:47)

Hege L. Gulseth

Søndag 25. februar arrangeres den 45. Spellemannprisen i Oslo konserthus, hvor norske artister og grupper feirer musikkåret som har gått. I dag blir alle de nominerte offentliggjort under en pressekonferanse i samme konserthus.

Disse telemarkingene er nominert:

Paal Flaata fra Skien er nominert til spellemannspris i kategorien country.

Anne Hytta fra Sauland er nominert til spellemannspris i kategorien folkemusikk, både med cd-utgivelsen Strimur og for deltakelsen på CD-en «Så vide fara dei lindarord» med duoen Sogesong med sanger Øyonn Groven Myhren.

Satyricon er nominert i kategorien metal. Her er Steinar Gundersen fra Oklungen i Porsgrunn gitarist.

I kategorien årets popgruppe er Hajk nominert. Her er Sigrid Aase fra Flatdal vokalist og låtskriver.

I kategorien urban er Ivan Ave nominert. Hans egentlige navn er Eivind Øygarden og han kommer opprinnelig fra Vinje.

I kategorien årets produsent finner vi Ole Torjus Hofvind, opprinnelig fra Gvarv.

Joakim Tinderholt & his band er nominert i kategorien blues. Joakim Tinderholt er fra Bamble.

Pressekonferansen ble ledet av de som skal være årets programledere, Thomas Felberg og Jenny Skavlan.

25 priser

Når Spellemann går av stabelen i Oslo Konserthus i februar, skal 25 gjeve harpepriser deles ut. Tirsdag ble det klart hvem som skal kappes om dem. Iallfall i de 23 kategoriene som bekjentgjøres på forhånd. For første gang på mange år skal Spellemannshowet gå av stabelen i Oslo Konserthus - der prisutdelingen sist foregikk i 1988.

Og det var her håpefulle nominerte var samlet en grå vintertirsdag i januar. Flest nominasjoner kan Cezinando notere seg:

Den unge, talentfulle rapperen som ifjor vant tekstforfatterprisen, er tilbake med hele fire nominasjoner i klassene for urban musikk, årets album, årets låt og årets tekstforfatter.

Tre nominasjoner hver har Arif, Sigrid og Cashmere Cat, mens det drysser to nominasjoner på navn som Martin Hagfors, Susanne Sundfør, Tønes, Erlend Ropstad, Hkeem og Erlend Apneseth - sistnevnte for to ulike album.

Countrysvindel

På forhånd var avgjørelsen om å fjerne dansebandkategorien og legge de innsendte bidragene inn under countrykategorien omdiskutert. Og når nominasjonene nå er klare, er da heller ikke et eneste danseband nominert.

Derimot er Bendik Brænne nominert for tredje gang av tre mulige, med en plate som han på forhånd knapt trodde han kunne dra countrykortet for lenger:

- Jeg har nok svindlet countrymiljøet litt, jeg er jo ikke akkurat Toby Keith, uttalte Brænne til NTB om sangene på albumet "The Last Great Country Swindle".

Enslaved er nominert for niende gang, Motorpsycho for tiende gang. Susanne Sundfør har også ni tidligere nominasjoner å vise til.

Marcus & Martinus er på ny nominert i popklassen, og skal kappes med kredband som Hajk og deLillos-yndlingene No. 4 - såvel som med produsenttrioen Seeb.

Her er lista over alle nominerte:



Barnemusikk

* Dagfinn Lyngbøs Barneband - «Guttelus»

* Meg og Kammeraten min - «Snydelig»

* Rasmus og Verdens Beste Band - «Banjo på badet»

* Sangfoni - «Sangfoni»

Blues

* Dr Bekken - «Upright Piano»

* Good Time Charlie - «Ready to Rumble»

* Joakim Tinderholt & His Band - «Hold On»

* Ronnie Jacobsen - «These Blues In Me»

Country

* Bendik Brænne - «The Last Great Country Swindle»

* Bill Booth - «Some Distant Shore»

* Bluebird's Ghost - «Miniature Scenes of Sorrow»

* Paal Flaata - «Love and Rain»

Elektronika

* +Plattform - «Twelve»

* Lindstrøm - «It's Alright Between Us As It Is»

* Mental Overdrive - «Epilogue»

* Sassy 009 - «Do You Mind» EP

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

* Anne Hytta - «Strimur»

* Erlend Apneseth - «Nattsongar»

Sogesong - «Så vide fara dei Lindarord»

* Marin/Egeland - «Sorpesoll»

Indie

* Carmen Villain - «Infinite Avenue»

* Hvitmalt Gjerde - «Våken»

* Misty Coast - «Misty Coast»

* Silja Sol - «Ni Liv»

Jazz

* Ellen Andrea Wang - «Blank Out»

* Hegge - «Vi är ledsna men du får inte längre vara barn»

* Helge Lien - «GuzuGuzu»

* Marius Neset - «Circle of Chimes»

Klassisk

* Bjarte Eike & Barokksolistene - «The Alehouse Sessions»

* Ensemble Allegria - «Mozart/Schoenberg»

* Guro Kleven Hagen/Marianna Shirinyan - «Fait Pleurer Les Songes»

* Vilde Frang - «Homage»

Metal

* Enslaved - «E»

* Helheim - «Landawarijar»

* Satyricon - «Deep Calleth Upon Deep»

* Whoredom Rife - «Dommedagskvad»

Popgruppe

* Hajk - «Hajk»

* Marcus & Martinus - «Moments»

* No. 4 - «Hva nå»

* Seeb «Seeb 2017»

Popsolist

* Cashmere Cat - «9»

* Gabrielle - «Vekk meg opp»

* Sigrid - «Don't Kill My Vibe» EP

* Susanne Sundfør - «Music for People in Trouble»

Rock

* Erlend Ropstad - «Alt som har hendt»

* Motorpsycho - «The Tower»

* Sløtface - «Try Not to Freak Out»

* Torgeir Waldemar - «No Offending Borders»

Samtid

* Al Khowarizmis Mekaniske Orkester/Ensemble Ernst - «Christian Blom - Bring Me That Horizon»

* Natasha Barrett - «Puzzle Wood»

* Oslo-Filharmonien/Kringkastingsorkestret/Poing - «Jan Erik Mikalsen - Saan»

* Peter Herresthal/Arctic Philharmonic/Øyvind Bjorå - «Eivind Buene - Violin Concerto I Miniatures»

Urban

* Arif - «Meg & deg mot alle»

* Cezinando - «Noen ganger og andre»

* Ivan Ave - «Every Eye»

*Linni - «Medium»

Viser

* Frida Ånnevik - «Flyge fra»

* Kari Bremnes - «Det vi har»

* Marthe Wang - «Ut og se noe annet»

* Trygve Skaug - «Sanger du skal få når jeg dør»

Åpen klasse

* Erlend Apneseth Trio - «Åra»

* Jo Berger Myhre & Ólafur Björn Ólafsson - «The Third Script»

* Nils Økland - «Lysning»

* Ola Kvernberg - «Steamdome»

Årets komponist

* Bjørn Kruse: Fredrik Fors & Oslo Philharmonic Orchestra - «Bjørn Kruse: Chronotope - Concerto for Clarinet and Orchestra»

* Kjell Habbestad: Sigvarts Klava & The Latvian Radio Choir - «Kjell Habbestad - Et Nox in Diem Versa»

* Martin Hagfors: Meg og Kammeraten Min - «Snydelig»

* Rolf Wallin: Peter Herresthal/Arctic Philharmonic/Øyvind Bjorå - «Rolf Wallin - Violin Concerto I Appearances»

Årets tekstforfatter

* Erlend Ropstad: Erlend Ropstad - «Alt som har hendt»

* Frank Tønnesen: Tønes - «Sesong Fire»

* Kristoffer Cezinando Karlsen: Cezinando - «Noen ganger og andre»

* Sverre Knudsen: Sverre Knudsen - «Vi»

Årets album

* Cashmere Cat - «9»

* Cezinando - «Noen ganger og andre»

* Susanne Sundfør - «Music for People in Trouble»

* Tønes - «Sesong Fire»

Årets låt

* Alan Walker - «Alone»

* Arif - «Alene»

* Astrid S - «Think Before I Talk»

* Cezinando - «Håper du har plass»

* Dagny - «Wearing Nothing»

* Hkeem Feat. Temur - «Fy Faen»

* Kygo med Selena Gomez - «It Ain't Me»

* Linda Vidala Feat. KingSkurkOne - «Bængshot»

* Sigrid - «Don't Kill My Vibe»

Årets nykommer & Gramo-stipend

* Charlotte Dos Santos

* Hkeem

* Kjartan Lauritzen

* Lüt

* Rohey

* Sigrid

Årets musikkvideo

* Arif «Himmelen» - Johannes Muskat Greve

* Daniel Kvammen Feat. Lars Vaular «Som om himmelen revna» - Eivind Landsvik

* Jenny Hval «The Great Undressing» - Marie Kristiansen

* Mikhael Paskalev «Witness» - Mikhael Paskalev, Joseph Wills, Jasper Spannig

Årets produsent

* Magnus August Høiberg/Cashmere Cat

* Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen / Stargate

* Ole Torjus Hofvind

* Thomas Eriksen / Earwulf