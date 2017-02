Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Wrightegaardens program så langt 23. juni: CC Cowboys 24. juni: Morten Abel 30. juni: Midnight Choir 7. og 8. juni: Postgirobygget 11. juli: Kim Larsen & Kjukken 12. juli: Ian Anderson plays Jethro Tull 15. juli: Sivert Høyem 18. juli: To Rustne Herrer 23. juli: Bjørn Eidsvåg 27. juli: Åge Aleksandersen & Sambandet 28. juli: Hanne Boel

John Fogerty kommer til Langesund 14.02.2017 kl 09:16 (Oppdatert 11:20)

Vendy Berg Hegle

John Cameron Fogerty gjester Wrightegaarden til sommeren. Den amerikanske sangeren, gitaristen og låtskriveren, er godt kjent fra sin tid som frontfigur i Creedence Clearwater Revival fra 1967 til 1972. Han kommer til Langesund 1.juli. LES MER: To nye artister klare – se programmet her Sommerens høydepunkt – Vi har noe på gang nå som er virkelig stort. Det vil bli sommerens høydepunkt for mange – en av de største artistene vi har hatt, kunne Andreas Kristiansen, daglig leder ved Wrightegaarden, hinte i slutten av forrige uke. I dag ble artistnavnet sluppet på en pressekonferanse på Wrightegaarden i Langesund. Fogerty vant i 1997 Grammy for «Årets beste rock-album» med albumet Blue Moon Swamp. Fogertys musikk ligger hovedsakelig innen sjangrene rock, country og swamp rock. Du kan lese mer om Fogerty HER. Midnight Choir og Sivert Høyem I slutten av forrige uke kunne Wrightegaarden-ledelsen føye Midnight Choir og Sivert Høyem til listen over artister som kommer til Langesund til sommeren. I tillegg kommer publikumsmagneter som Postgirobygget, Åge Aleksandersen og CC Cowboys (se hele det foreløpige programmet i faktaboksen).