En Spellemannpris til Telemark- så langt

Spellemann: Spellemannsprisen for 2016 ble delt ut i forskjellige kategorier lørdag kveld. Prisen for årets folkemusikk gikk til Anders Røine (Foto: NTB scanpix) NOMINERT: Eyolf Dale var nominert i sjangene Jazz. (Foto: Helge Ottesen) Nominert: Artisten Paal Flaata var nominert i sjangeren country, men fikk ikke med seg noe spellemann hjem. (FOTO: SCANPIX) Anders Røine, mange år bosatt i Bø, fikk Spellemannpris i kategorien Folkemusikk/Tradisjonsmusikk med sitt album «Kristine Valdresdatter» i kveld. 28.01.2017 kl 17:48 (Oppdatert 19:17)

Tone Lensebakken

Anders Røine, mange år bosatt i Bø, fikk Spellemannpris i kategorien Folkemusikk/Tradisjonsmusikk med sitt album «Kristine Valdresdatter». – Jeg vil få takke den overordnede produsenten, Sissel Røine, også kalt mutter`n gjennom mange år, sa Anders Røine fra scenen da han mottok prisen tidligere i kveld. Lars-Ingar Meyer Fjeld var også nominert i kategorien folkemusikk/tradisjonsmusikk. Meyer er fra Sandefjord men bor på Notodden. Les også: Alle de nominerte fra Telemark Paal Flaata var nominert for andre gang i sjangeren country, men det var Darling West med «Vinyl and a Heartache» som stakk av med prisen. Eyolf Dale var nominert i sjangeren jazz, men nådde heller ikke opp. Showet delt i to For første gang deles utdelingen opp i to, og foregår på både Sentralen og Sentrum Scene i Oslo. Sjangerprisene under Spellemannsprisen ble delt ut direkte på Nrk.no nå i kveld, mens de resterende vil bli vist på NRK klokken 20.55 i tillegg til at den første delen av showet også vil bli sendt. . Dette er den 44 Spellemannprisen som deles ut. Den ble første ble delt ut i 1973 for plateåret 1972. Totalt 26 priser skal deles ut lørdag, inkludert «Årets Spellemann» og hedersprisen. Der velger juryen vinnerne selv.