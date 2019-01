Får vi en MGP-deltaker fra Telemark i år? Se sendinga her DELTOK: Aleksander Walmann deltok i den norske MGP-finalen i fjor med låta «Talk to the Hand». (Foto: NTB Scanpix) annonse

Klokka 12.30 i dag lanseres årets Melodi Grand Prix-artister på en pressekonferanse. 25.01.2019 kl 11:47 (Oppdatert 11:47)

Martin Øyvang

Varden har fått tillatelse av NRK til å vise denne pressekonferansen.

Ryktene rundt hvem årets deltakere er, har svirret lenge.

VG skrev nylig at amerikanske Chris Medina, som i 2011 for alvor ble verdenskjent med hiten «What are words», er en av dem som er høyaktuelle.

Se og Hør skrev torsdag at Erlend Bratland og Hans-Erik Dyvik Husby er to andre som trolig blir avslørt som MGP-finalister.

Aleksander Walmann har vært Telemarks representant de to siste årene. I 2017 tok han seg sammen med Joakim «Jowst» With Steen helt til den internasjonale finalen med låta «Grab the moment».

I fjor deltok han alene med låta «Talk to the Hand». Det endte med en topp 4-plassering i den norske finalen.