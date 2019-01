Gamle helter og nye stjerneskudd i Melodi Grand Prix-feltet SKAL VÆRE MED: Hank Von Hell fremfører «Fake It», som han har skrevet sammen med Andreas Werling. Kanskje er dette starten på eks-Turbonegervokalistens nye comeback, han skal nemlig spille på noen av verdens største musikkfestivaler og planlegger USA-turne mot slutten av året, ifølge NRK. (Foto: NRK) annonse

2. mars skal de ti artistene og gruppene i ilden i Oslo Spektrum. Men publikum får mulighet til å høre årets låtbidrag allerede samme dag de ble offentliggjort: Da ble de sluppet på ulike strømmetjenester.

En rekke av navnene hadde lekket ut på forhånd, til tross for at NRK prøvde å holde kortene tett til brystet.

Chris Medina – han med «What Are Words» – har gjort nordmann av seg og prøver seg nå i MGP-sirkuset. Der møter han etablerte krefter som Hank von Hell, D'Sound med sin nye sanger Mirjam i front og «halve» 2015-vinneren Mørland – uten Debrah Scarlett.

Både Tom Hugo og Alexandra Rotan har prøvd seg i MGP før, men nå trår de sammen med Norske Talenter-kjente Fred Buljo til med et norsk-samisk bidrag.

Også kjente profiler som Carina Dahl, Erlend Bratland og Adrian Jørgensen så vel som mer ukjente navn som Anna-Lisa Kumoji og Ingrid Berg Mehus er klare for å kappes om MGP-seieren, som vil bringe vinneren til Israel i mai.

– Twistpose

MGP-general Stig Karlsen kalte årets sanger «en deilig twistpose". Her er moderne popmusikk, typiske Melodi Grand Prix-låter, hiphop, ballader og punkrock, oppsummerte han.

– Dette er de beste låtene og de beste artistene som Norge har å by på i 2019, sa Karlsen.

– Et flunkende nytt forhold til Melodi Grand Prix, sa Medina, som først trodde det dreide seg om bilrace.

Men da han skjønte at det var Eurovision, ble han begeistret over muligheten til «et publikum dobbelt så stort som Super Bowl».

– Nå føler jeg presset, medgikk amerikaneren.

Her er årets ti låtbidrag

* D’Sound tar med seg sin nye vokalist Mirjam Johanne Omdal og fremfører «Mr. Unicorn», skrevet av bandets Kim Oftstad og Jonny Sjo sammen med Omdal og Magnus Martinsen.

* Chris Medina – amerikaneren som bergtok oss med «What Are Words» har gjort nordmann av seg, trår til med sangen «We Try», skrevet sammen med Jason Gill, Tormod Løkling og Julimar Santos.

* Carina Dahl – gjør «Hold Me Down», skrevet av Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen, Pele Loriano, Laurell Barker og Laura Groeseneken.

* Anna-Lisa Kumoji synger «Holla», skrevet av Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen og Maria Broberg. 28-åringen fra Asker vokste opp med farens musikk fra Ghana, og har vært både musikalartist i utlandet. Kalt «Norges best bevarte hemmelighet» av programleder Heidi Ruud Ellingsen.

* Erlend Bratland – blir å høre med «Sing for you», skrevet sammen med Arvid Solvang og Nils Egil Brandsæter. Den handler om at «det er helt ok å gå på trynet, så lenge du reiser deg opp igjen», sa han på pressekonferansen.

* Adrian Jørgensen deltar med «The Bubble», skrevet av Kjetil Mørland, Jonas McDonnell og Aleksander Walmann, og med Oda Kvingedal Larsen på vokal. Nå er han selv artist, etter å ha koret for JOWST og Walman i tidligere MGP-konkurranser. Fra Bindal.

* KEiiNO, en gruppe satt sammen av Tom Hugo, Fred Buljo – kjent fra Duolva Duottar – og Alexandra Rotan, er klar med «Spirit in The Sky», skrevet sammen med Alex Olsson og Henrik Tala. Det er en låt inspirert av historiske kamper for likeverd uansett etnisitet, kjønn og legning.

* Mørland – velkjent i MGP-sammenheng, gjør sin første singel på norsk, kalt «En Livredd Mann», som Kjetil Mørland skrev tekst og melodi til selv og som betyr mye for ham.

* Ingrid Berg Mehus – synger «Feel», som hun og ektemannen Bjørnar Hopland har skrevet sammen med Anthony Modebe. Klassisk utdannet musiker som har jobbet som nattklubbfiolinist, og tar med seg fiolin på scenen – i god, norsk MGP-tradisjon. Er fra Jessheim.

* Hank Von Hell fremfører «Fake It», som han har skrevet sammen med Andreas Werling. Kanskje er dette starten på eks-Turbonegervokalistens nye comeback, han skal nemlig spille på noen av verdens største musikkfestivaler og planlegger USA-turne mot slutten av året, ifølge NRK.