Grenlands eneste vinylbutikk stenger dørene KROKEN PÅ DØRA: Kjell Sander Stømdal må legge ned Vinylkjellern i SkieN fordi omsetningen har falt. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse I fjor høst bremset plutselig salget opp for Vinylkjellern i Skien. Lørdag ble siste åpningsdag før sjappa stengte. 29.04.2017 kl 20:57

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998

Musikk på vinylplater har overlevd både kasetten cd-plata og Spotify. For tre og et halv år siden åpnet Kjell Sander Stømdal og Morten Kowalski Vinylkjellern i Skien sentrum.

- Vi har aldri hatt noe mål om å tjene penger på dette, men det gikk greit rundt til oktober i fjor, sier Strømdal, som er daglig leder.

Men da kom en ordentlig knekk. Omsetningen falt uten at eierne helt skjønte hvorfor. Trolig medvirket netthandel til å ta livsgrunnlaget fra butikken deres.

– Vi er ikke sure

- Jeg skulle gjerne fortsatt her i 20 år tilår vi ikke tjener nok til å dekke husleien og andre utgifter, må vi bare legge ned. Men vi er ikke sure, sier Kjell Sander Stømdal.

Lørdag var siste åpningsdag med sterkt rabatterte priser. Da Varden var innom var det vesle butikklokalet var fullt av kunder som bladde i hyllene og fant skatter i fleng.

Vinylkjelleren har vært drepet på hobby- og dugnadsbasis siden oppstarten i 2013.

Har fått nye venner

– Ideen var å ha et sted der vinylinteresserte kunne møtes for å drikke kaffe og prate. Husleia skulle vi finansiere med salg. Vi har fått mange nye venner disse årene, men vi kan ikke bruke egne sparepenger for å få det til å gå, sier Strømdal.

- Vi har prøvd å skape et miljø for våre likesinnede. Det har vært litt av clouet i disse tre og et halvt årene, sier medeier Morten Kowalski.

Selv har han hatt et lidenskapelig forhold til musikk i fast form siden han kom hjem med sitt første album som åtte-åring: «Paranoid» med Black Sabbath.

Liker å høre hele album

Hogne Furumo var en av kundene som har satt pris på platebutikken. Han handlet med seg en stor bunke vinyl på den aller siste dagen.

– Det er noe med å holde et produkt fysisk i hendene og høre knitrelyden når man setter stiften nedpå. Dessuten liker jeg å høre hele albumet, sier han.

Nå må Hogne og de andre kundene finne nye steder å kjøpe musikken og treffe likesinnede vinylelskere.

– Kanskje vi må ta noen fellesturer til butikken på Notodden. Det er vel den nærmeste nå, sier kunde og hjelpemann Magne Hamsdokka.