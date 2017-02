Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Han kjørte altfor fort på E134

Lappen røyk for en mann fra Vestfold på E134.

17.02.2017 kl 13:39 (Oppdatert 14:48)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

En 62-åring fra Vestfold kjørte inn i en UP-kontroll på Meheia i 89 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

– Han mistet lappen på stedet tvitrer politiet.

Elleve andre sjåfører fikk forenklet forelegg for mindre hastighetsovertredelser