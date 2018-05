Han skal dele ut norske Eurovision-poeng HAR ØVD: Aleksander Walmann har øvd foran speilet. Lørdag er den han som skal dele ut Norges poeng i Eurovision. (Foto: NTB Scanpix) annonse Alexander Walmann lover å dra en og annen portugisisk frase når han og medmusiker Jowst står for presentasjonen av Norges poenggivning under Eurovision-finalen. 10.05.2018 kl 11:14 (Oppdatert 11:40)

NTB

De to sto for Norges bidrag i finalen i Kiev i fjor. Og også i år blir de altså en del av showet.

– Det var en stor ære å bli spurt, sier Joakim With Steen – med artistnavnet Jowst – til NRK.

– Det blir en festkveld av de sjeldne, sier Alexander Walmann.

Aleksander står for snakkinga

Som under framføringen av «Grab the Moment» i fjorårets internasjonale finale skal Jowst ha LED-masken på. Dermed blir det Walmann som må snakke, noe han har øvd på foran speilet.

– Ikke minst på å flette inn en og annen portugisisk glose, sier han.

I år ble det en tredjeplass i den norske finalen for låten «Talk to the Hand», som var skrevet av Joakim With Steen, Jonas McDonnell og Magnus Klausen og framført av Alexander Walmann.

Sangjubileum

Årets konkurranse går i Lisboa, og Alexander Rybak er blant favorittene. Selve finalen holdes lørdag.

Rybak har selv skrevet årets norske bidrag, «That's How You Write A Song». Han vant med «Fairytale» i 2009. Som en kuriositet kunne programlederne på onsdagens prøver nevne at Rybak nå står for framføringen av sang nummer 1.500 i Eurovision Song Contest.

Årets konkurranse arrangeres i Portugal, etter at Salvador Sobral sang landet til topps i fjor med låten «Amar pelos dois». I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.