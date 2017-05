Her er oversikten over sommerens festivaler

Festivalen for de ferskeste musikantene i korps fra hele landet . Aspirantkorpsene setter lyd og farge på byen flere ulike steder i løpet av helga.

Program: Bryggedans og konsert med Rotlaus, marked, utstillinger, quiz og moro for barna.

Program: Viser kanalen har flyttet seg fra slueseamfiet til Strengen brygge og byr i år på artister og band som DeLillos, Eva Weel Skram , Daniel Kvammen, The Espelids og Jan Eggum.

Skifestivalen arrangeres for fjerde gang, og byr blant annet på skiskole, Sommarlandsprinten, Kanalrennet og masse aktiviteter for store og små.

KONSERTSOMMEREN PÅ WRIGHTEGAARDEN

23.juni til 1. august

Program: Wrightegaarden byr på over 20 konserter fra slutten i løpet av sommeren. Raga Rockers, Postgirobygget, The Waterboys, John Fogerty, Morten Abel, Kurt Nilsen og Åge & Sambandet står på programmet.

KISTEFESTIVALEN JUNIOR

25. juni

Gonsholt, Siljan

Aktiviteter, musikk og teater for barn på Kistegården i Siljan. Her er det muligheter for å hilse på en rekke gårdsdyr og Gråtass og spise barnevennlig øko-mat.

LANGESUND SJØMAT- OG FISKEFESTIVAL

30. juni til 2. juli

Langesund sentrum

Mat fra sjøen er midtpunktet for denne festivalen. Det blir fagseminar, musikk, ustillere og andre aktiviteter knyttet til kystkultur, sjømat og friluftsliv.

JULI

SELJORDFESTIVALEN

5.–.9 juli

Dyrskuplassen, Seljord

Program: Christer Sjögren og Nye Vikingarna, Smokie, Ausekarane, Ole Ivars, Lasse Stefanz og Contrazt er blant artistene som byr opp til dans.

BACALAOFESTIVALEN

15. juli

Brevik

Bacalao-festivalen blir i år arrangert for 22. år på rad. Her serveres enorme mengder bacalao og det blir aktiviteter for barna.