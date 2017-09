Her mottar han prisen og 300.000 kroner FIKK PRISEN: Knut Buen fikk torsdag kveld overrakt prisen. (Foto: NTB Scanpix) Prisvinnerne av Anders Jahres Kulturpris som ble delt ut i Universitets Aula torsdag kveld. Fra v.: Knut Buen, Annbjørg Lien, Hallvard T. Bjørgum , Kirsten Bråten Berg og Hallgrim Hansegård. (Foto: NTB Scanpix) UNDERHOLDTE: Knut Buen dro fram hardingfela og underholdt de fremmøtte i aulaen i Universitetet i Oslo. (Foto: NTB Scanpix) annonse Sammen med fire andre er Knut Buen tildelt Anders Jahres kulturpris. Torsdag kveld var det høytidelig seremoni i Universitetets Aula i Oslo med prisvinnerne til stede. 14.09.2017 kl 21:10 (Oppdatert 21:12)

– Anders Jahres kulturpris tildeles i år fem av våre fremste utøvere og tradisjonsbærere innen folkemusikk og folkedans, et samlet prisbeløp på kr 1,5 mill. De hedres for sine fremragende kunstneriske innsatser, og bidrag til økt kjennskap og interesse for folkemusikk og folkedans, heter det i juryens begrunnelse.

Torsdag kveld klokken 18.00 var den offisielle overrekelsen av Anders Jahres kulturpris for 2017, på Universitetet i Oslo.

Knut Buen, Kirsten Bråten Berg, Hallvard T. Bjørgum, Annbjørg Lien og Hallgrim Hansegård hedres for sine fremragende kunstneriske innsatser, og bidrag til økt kjennskap og interesse for folkemusikk og folkedans, heter det i en pressemelding fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

"Knut Buen er en folkekunstner som favner bredt. Han er en av våre fremste hardingfelespillere og dessuten en aktiv rosemaler. Buen har siden barndommen vært opptatt av å samle inn slåtter og fortellinger. Denne interessen har resultert i mange utgivelser av både musikk og litteratur på Buen Kulturverkstad. Ved siden av å være en solid tradisjonsutøver, er Buen også en høyt anerkjent slåttekomponist. Han har laget mange nye slåtter, og dessuten medvirket i ulike konstellasjoner med artister fra forskjellige sjangre. Buen har fått flere Spellemannpriser, vunnet Landskappleiken og blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han ble statsstipendiat i 1989 og fra høsten 2017 blir Knut Buen tilknyttet Norges musikkhøgskole som professor II."

Fordi folkemusikk- og folkedansfeltet er så stort og sammensatt, vil årets tildeling få en helt spesiell innretning, står det i pressemeldingen.

Prispotten som de siste 10 årene har vært på 1.2 millioner kroner, økes til 1.5 millioner og det deles ut til fem priser a 300.000 kroner. Stiftelsens styre og prisutvalg ønsker å gjøre årets prisutdeling til en folkemusikkens festaften til ære for alle dens tradisjonsbærere og utøvere.

Prisutvalget har bestått av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Kjetil Trædal Thorsen og Svein Aaser.