Her utfordrer de Teater Ibsen til kamp Norges lykkeligste improshow utfordrer Teater Ibsen til improduell til høsten. Fra venstre: Jahn Gorakh Bremdal, Igor Dunderovic, Henrik Berg Larsen og Thomas B. Lien. (Foto: Norges lykkeligste ) TAR UTFRODRINGEN: Thomas Bye, teatersjef ved Teater Ibsen. (Foto: Vendy Berg Hegle) Klare for show: Jahn Gorakh (f.v.), Igor Dunderovic og Henrik B. Larsen utgjør humor- og improteatergruppa «Norges lykkeligste» sammen med Thomas B. Lien og Finn Stokke (Ikke på bildet). (Foto: VENDY BERG HEGLE) annonse Improgruppa Norges lykkeligste avsluttet sesongen med å yppe til kamp mot de profesjonelle skuespillerne i Teater Ibsen på Klosterøya. 22.06.2018 kl 15:08 (Oppdatert 15:08)

– Vi har bestemt oss for å trekke Teater Ibsen ut av øya og inn til byen, og utfordrer dem live her i kveld på Folque til improkamp. Hører dere det, Teater Ibsen? Vi er klare for dere. Hvis dere tør!, kunngjorde impromedlem Henrik Berg Larsen i en direktesending på Facebook fra scenen på Folque torsdag kveld.

– Vi gjør det rett og slett for å konkurrere mot det etablerte her i byen, så kan det godt hende det blir en vennskapelig duell. At improteatrene tar opp kampen mot de etablerte teatrene er en modell som har funka godt andre steder i landet, sier han til Varden.

Tid og sted for oppgjøret er satt til Folque 6. oktober.

– Tar dere utfordringen, teatersjef Thomas Bye?

– Oh yes! Vi tar utfordringen, sier han, og medgir at det er med en viss skrekkblandet fryd de aksepterer duellen.

– Vi er på bortebane i dobbel forstand. Det er ingen av oss som driver eller har drevet med impro i særlig grad før. Vi skal legge oss i hardtrening. Det blir ingen sommerferie på oss i år, sier han, og legger til at «Teater Ibsen vil lage et passende motsvar i digitale medier snarlig».

Ideen om en improbattle med Teater Ibsen var noe Norges lykkeligste lekte med allerede før de hadde begynte med egne show på Folque.

