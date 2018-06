Hun kommer til Treungen i sommer VETERAN: Bonnie Tyler hadde sine største hits på 1970-tallet, men holder koken fordi om hun fyller 67 år i disse dager. Dette bildet er tatt i Seljord i 2012. (Foto: Joakim S. Enger) annonse For en uke siden gjorde Jørgen Solberg et framstøt for å få Bonnie Tyler til Treiungenfestivalen. Snøret gikk rett i bånn, og nå slipper han nyheten om det han kaller "festivalens største trekkplaster". 07.06.2018 kl 21:42 (Oppdatert 21:43)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998

– Jeg har prøvd å booke Bonnie Tyler hvert eneste år, men stort sett ikke klart det. Den gangen hun var her, i 2010, ble det rekort på én festivaldag. Hun er noe av det beste vi kan få til Treungenfestivalen, og årets største trekkplaster, sier en opprømt festivalsjef Jørgen Solberg.

Han forteller at det er booket 46 band og artister til årets utgave av Treungenfestivalen.

– Etter i fjor sa jeg at jeg jeg skulle roe litt ned, men jeg klarer ikke det. Vi ligger an til å bruke 20 prosent mer på artister i år enn i fjor, sier han.

Men Solberg er ikke bekymret for det. Han forteller at billettsalget har eksplodert med sol og varme på forsommeren i år. Nå skal det være solgt 13.000 festivalbilletter, eller 18.0000 inklusive camping.

Som vanlig er det en salig blanding av unge fremadstormende artister og gamle travere som står på programmet. Bonnie Tyler fyller 67 år i disse dager, og kan trolig motta pensjonsytelser om hun ønsker det. Men fredag 3. august står hun altså på scenen i Treungen.

– Men hun turnerer hver eneste helg, og holder seg i kjempeform, sier Jørgen Solberg.

Noen av de heteste navnene på årets Treungen-plakat er:

Ida Jenshus

CC Cowboys

DDE

Vassendgutane

Vazelina Bilopphøggers

Loveshack

Ni Liv

Smokie

Dance With A Stranger

Staysman & Lazz + Katastrofe

Katrina and the Waves