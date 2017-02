Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Marius Abrahamsen Norske talenter: Maris Beatles Abrahamsen fremfører et eget dikt på Norske talenter fredag kveld. Fredag ser du Marius (30) på TV. 31.01.2017 kl 14:47 (Oppdatert 06:45)

Hege Løvdal Gulseth

Tlf: 906 20 573 Nok en telemarking er å se i nåværende sesong av Norske talenter på TV2. Fredag ser du Marius Beatles Abrahamsen fra Skien på scenen. Der skal han overbevise dommerpanelet om at han er et talent innen slam-poesi. Slam-poesi er en blanding av dikt, rap og skuespill, forteller 30-åringen fra Gulset, som nå bor i Oslo. – Du kan trygt si at jeg er utenfor komfortsonen Lager dikt selv Fredag får du se ham fremføre diktet «To små kids» som handler om to barn som vokser opp på ulike steder på jorden og som har svært forskjellige liv. For Abrahamsen var det som om løse brikker falt på plass da han hørte slam-poesi for første gang for 2-3 år siden. – Jeg hadde selv skrevet tekster som manglet en arena inntil jeg fant slam-poesien. En spesiell opplevelse Abrahamsen ble spurt av TV2 om å være med i programmet. Han kan ikke røpe hvordan det gikk, men forteller at det var en spesiell opplevelse. Jeg ble mer nervøs enn jeg hadde regnet med. Det er spesielt å bli vurdert av fire kjente mennesker som du likevel ikke kjenner, sier Abrahamsen som ikke kommer til å benke seg foran tv-skjermen fredag kveld.

