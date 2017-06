– Jeg mener det bokstavelig når jeg sier at vi må gjøre alt 100 ganger før hun er fornøyd Hedda Gabler: Her er gjengen som for tiden er inne i sin tredje prøveuke av «Hedda Gabler». (Foto: TEATER IBSEN) Klassikere: Teater Ibsen lager sine egne vrier på klassikerne «Hedda Gabler» «Dødsdansen» denne høsten. Teatersjef Thomas Bye har selv en rolle i «Hedda Gabler» og opplyser at prøvene med regissør Cilla Back er fysisk utmattende. – Cilla ser på det som et godt tegn når vi svetter, sier Bye. 23. august er det premiere. (Foto: VENDY BERG HEGLE) annonse Teater Ibsen fornyer seg med klassikere denne høsten. Det syns teatersjefen er skummelt. 08.06.2017 kl 10:56

– Jeg har det med å bli litt lei av meg selv, og for å ikke gro fast presenterer jeg nå en klassikerhøst på Teater Ibsen. Både for å gi mangfold til publikum og for å utfordre meg selv, sier Bye, som påpeker at hans tid som teatersjef hittil har vært preget av mye dokumentarisk teater og flere urpremierer.

Nå gir teateret seg i kast med klassikerne «Hedda Gabler» av Henrik Ibsen og «Dødsdansen» av den svenske dramatikeren August Strindberg. Det er første gang teateret setter opp «Hedda Gabler» og så langt Bye vet, første gang de setter opp noe av Strindberg. Bye medgir at det skjer med en viss dose frykt.

– Dette er forestillinger som er satt opp utallige ganger tidligere, og jeg ønsker ikke at det bare skal være nok en oppsetting. Vi skal bringe noe nytt og særegent inn i dem, sier han, og opplyser at den røde tråden i høstprogrammet er makt – med supermakt i den ene enden av skalaen, og avmakt i den andre.

Beinharde prøver

Teateret er nå inne i sin tredje prøveuke av «Hedda Gabler» som har premiere 23. august.

Den finske regissøren Cilla Back har regien, og Bye vil kryptisk beskrive deres retning på Ibsens drama som «annerledes». Manuset er kraftig bearbeidet og det er kun det absolutt nødvendige som blir sagt.

– Cilla Back jobber koreografisk, det vil si at hver eneste bevegelse er bestemt ned til hver minste detalj. Jeg mener det bokstavelig når jeg sier at vi må gjøre alt 100 ganger før hun er fornøyd. Jeg gleder meg til å vise resultatet fram for publikum, sier Bye, som har rollen som Hedda Gablers ektemann Jørgen Tesman.

Hedda blir spilt av Ida Elise Broch, som blant annet er kjent fra roller i «Lilyhammer» «Det tredje øyet» og «Mannen som elsket Yngve».

Bye betegner prøvene som beinharde og fysisk utmattende, og beskriver hvordan Back instrurerer ham til å løpe til han ikke klarer mer, og enda litt til, for så å bli nektet å puste når replikken skal framføres.

– Det gir et helt eget uttrykk, sier Bye, og legger til at «Hedda Gabler» handler om et ungt menneske som ikke vet hva hun vil. Hun har alt, men savner uendelig mye.

– Alle gjør så godt de kan, og alle kjemper de mot seg selv og mot hverandre. Summen av det gir teater som angår mennesker helt fra det ble gitt ut i 1890 til 2017.

Levende døde?

17. november er det premiere på «Dødsdansen». Klassikeren fra 1900 som Strindberg ventet i fire år på et teater skulle tørre å sette opp. Regien er det masterstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, Martin Lotherington, som står for, og de tre skuespillerne i trekantdramaet har alle bakgrunn fra improteater.

– Satt på spissen kan man si at «Dødsdansen» er Hedda Gabler 50 år senere når alt har gått «rakt åt skogen». Vi tilnærmer oss den som en beksvart komedie, hvor alle som har befunnet seg i et turbulent forhold kan kjenne seg igjen, sier Bye, og antyder at ekteparet Edgar og Alice muligens vil være levende døde i Teater Ibsens versjon.

Interaktive fortellinger

I september kombinerer skuespiller Kasper Skovli Botnen i en eller annen grad alle folkeeventyr om Askeladden i barneforestillingen om eventyrhelten. Forestillingen er interaktiv, det vil si at det i alt lages tre versjoner av den, men at det er publikum som bestemmer hvilke av de tre retningene den skal ta – om han skal kappete med troller eller målbinde prinsessa, for eksempel.

Medvirkning fra publikum blir det også i årets juleforestilling med kulturskolen. Den har i år en dokumentarisk form, og har som mål å undersøke hva barns syn på jul er i 2017.

18. og 19. oktober arrangerer Teater Ibsen og Skien kommune Ibsen Awards, med forestillinger fra blant annet Hellas og Marokko.

Forestillingen «Liker du porno» vil turnere på ulike ungdomskoler og videregåendeskoler etter sommeren.

Nesten 300 søkte på fire stillinger ved Teater Ibsen. Senere denne uken vil Teater Ibsen offentliggjøre hvem de fire er.