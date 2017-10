«Johno» er død GIKK BORT SØNDAG: John «Johno» Olsen er sovnet stille inn søndag kveld. annonse En av Telemarks mest kjente journalister, John «Johno» Olsen, gikk bort søndag kveld. 03.10.2017 kl 15:31 (Oppdatert 15:37)

Johno sovnet stille inn med de nærmeste rundt seg, noen dager før han ville ha fylt 81 år.

Han var fortsatt skolegutt da han begynte i Varden, som 17-åring i 1953. Han begynte som sportsjournalist da Ivar «Sixten» Isaksen var sportsredaktør. Det vakte sensasjon, både for Johno og andre, at redaktør Roald Kristoffersen nokså umiddelbart sendte ham til Stockholm for å dekke landskampen mellom Sverige og Norge på Råsunda.

- Kampen endte 0-0 og jeg var like målløs som lagene over å få opplevd noe stort. Ett av kravene fra redaktøren var at jeg tok med meg hjem en plate av Beethoven, sa Johno i et intervju da han rundet 75 år.

I 1954 ble han fast ansatt i Varden, og siden skrev han under med signaturen «Johno», som han fikk av sin gamle norsklærer, lektor Arne Lundar.

For Johno var Johno. «Ingen kjenner John Olsen,» skrev han i en e-post til meg for en tid tilbake. Og hadde nok rett i dét. Men det var svært mange som kjente Johno. Hans engasjement og penn var enestående. Han var opptatt av stort og smått, og skrev personlige betraktninger som folk kjente seg igjen i. Hans petiter og kåserier var – og er – velkjente.

De to lokalhistoriske bøkene han skrev, Go’e gamle Bakken og Skiens gater i våre hjerter er begge som kjærlighetserklæringer til hjembyen å regne.

Johno hadde mange roller i Varden etter å begynt som sportsjournalist; han var sportsredaktør, lørdagsredaktør og nyhetsredaktør. I 1999 gikk han av med pensjon etter 46 år i bedriften han var så glad i og opptatt av.

Johno viet livet sitt til Varden. Johno var ikke bare Johno. Han var Varden. Gjennom hele sin yrkeskarriere. Han var en ambassadør for Varden, i og utenfor avisen. I en tid der tonen nok var mer direkte enn i dag, ga han mer ros enn ris og han viste særlig omsorg for unge og nye journalister. Johno var en man kunne gå til for å få råd.

Også etter at han gikk av med pensjon var han svært opptatt av avisens ve og vel. Johno fortsatte å skrive. Under vignetten På morrakvisten skrev han 550 kåserier. Og han fulgte med. Rett som det var tok han kontakt for å si hva han mente – og han var opptatt av å gi ros da det var på sin plass.

Nå har Johno lagt pennen ned for godt. Våre tanker går til enken Sigrid og barna Karianne og Magne. Vi i Varden minnes Johno i takknemlighet.

sjefredaktør i Varden