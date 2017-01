Kid Andersen nominert til bluespris for fjerde gang FLERE KONSERTER: Wee Willie Walker og Kid Andersen gjorde flere konserter på Notodden Blues Festival i fjor. Her fra kirkekonserten, hvor Kids kone Lisa Leuschner Andersen også var med. (Foto: Helge Ottesen) NOMINERT: Her er cd-en som er nominert til pris. annonse Kid Andersen fra Herre er atter en gang nominert som beste gitarist til Blues Music Awards. 10.01.2017 kl 09:34

Helge Ottesen

Tlf: 976 88 752

Det er fjerde gang Christoffer «Kid» Andersen er nominert i klassen for beste bluesgitarist. Foreløpig har han ikke vunnet. Men han har vunnet en pris for produksjonsrollen på et album.

Fem sterke navn

I fjor vant Joe Bonamassa gitarklassen. I år konkurrerer Kid også mot Joe Bonamassa, pluss Bob Margolin, Monster Mike Welch og Ronnie Earl.

Notodden-konsert nominert

Like morsomt er det at et konsertopptak fra fjorårets bluesfestival på Notodden er nominert. Wee Willie Walker & The Greaseland Allstars er nominert i klassen Soul Blues Album of the Year. Kid Andersen står bak både konserten og plateutgivelsen. «Live! Notodden Blues Festival. Norway» er tittelen på albumet. Blåserne Tron Taalesen og Vidar Torbjørnsen fra Skien er med i bandet. Likeså Jim Pugh fra Robert Crays Band.

En «soul-survivor»

Wee Willie Walker er en såkalt «soul survivor», en fra første generasjon av «klassiske» soul-sangere. Etter å ha truffet ham, foreslo Kid Andersen at de skulle bringe ham til Kids studio «Greaseland Studio» i San Jose i California og lage et album. Som sagt, så gjort. Kid og Rick Estrin produserte albumet «If nothing ever changes». Albumet ble nominert i tre kategorier til Blues Music Awards.

The Blues Music Awards arrangeres i Cook Convention Center i Memphis, Tennessee 11. mai.